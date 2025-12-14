Vi racconto il ruolo delicato dell’Italia per l’Ucraina Parla Calovini

L’Italia svolge un ruolo delicato nel contesto dell’assistenza all’Ucraina, tra sostegno politico e alleanze internazionali. Durante il Consiglio europeo informale, tenutosi in Ucraina, i ministri degli Stati membri hanno avviato le discussioni sull’eventuale adesione del paese all’Unione europea, senza ancora una data stabilita. Un momento simbolico che sottolinea l’importanza della questione per la regione.

Non c’è ancora una data per l’ingresso dellUcraina in Unione europea, ma i ministri degli Stati membri hanno iniziato a discutere dell’adesione all’interno della due giorni di Consiglio europeo informale, volutamente organizzato in Ucraina come gesto simbolico. Lì si sono confrontati sullo stato di avanzamento del percorso di integrazione europea. La data esatta non c’è, spiega a Formiche.net uno dei presenti, il deputato di FdI Giangiacomo Calovini, in rappresentanza dell’Italia a Leopoli come consigliere con delega agli Affari europei presso il ministero degli Affari europei, Pnrr e Politiche di Coesione. Formiche.net

