Marina di Ravenna lavori di manutenzione straordinaria in un tratto di viale delle Nazioni

Lunedì 23 febbraio partiranno i lavori di manutenzione straordinaria in viale delle Nazioni a Marina di Ravenna, a causa di crepe e infiltrazioni che avevano causato preoccupazione tra i residenti. La strada sarà chiusa in alcune aree e il traffico sarà deviato verso vie alternative. Gli operai lavoreranno durante le ore diurne per ridurre i disagi, concludendo le riparazioni entro la fine di marzo. La riapertura completa del viale è programmata per l’inizio aprile. La zona sarà monitorata attentamente durante tutto l’intervento.

Inizieranno lunedì 23 febbraio i lavori di manutenzione straordinaria in viale delle Nazioni a Marina di Ravenna, con conclusione prevista entro fine marzo. L'importo complessivo dell'intervento è di 200 mila euro. Il progetto prevede il ripristino del manto stradale con contestuale bonifica delle radici responsabili dei dissesti, per un tratto di circa 350 metri in prossimità del Residence Villa Marina (ex Colonia). Non sono previste deviazioni del traffico: durante i lavori la circolazione sarà regolata con senso unico alternato.