Ztl in viale delle Nazioni Spadoni LpR | Quasi 9 mila multe impiegare le risorse per Marina di Ravenna
“Premesso che le risorse derivate dalle multe stradali devono essere correttamente investite principalmente per la sicurezza stradale, dalla manutenzione all’illuminazione, ai sistemi di sicurezza, in relazione alle somme introitate dall’applicazione della Ztl di via delle Nazioni a Marina di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Spadoni (LpR): "Pronto soccorso, a Ravenna la maggiore carenza di medici rispetto agli altri ospedali"
Leggi anche: Aeroporti di Romagna, Spadoni (LpR): "Sì alla proposta della Regione, il Ridolfi diventi scalo di Forlì-Ravenna"
Torna la Ztl ai lidi Nazioni, Pomposa ed Estensi - Con l’apertura della stagione balneare, come ogni anno, tornano le “Zone a Traffico Limitato” nei centri abitati di Lido delle Nazioni, Lido di Pomposa e Lido degli Estensi con decorrenza dal 10 ... ilrestodelcarlino.it
Pesaro, Ztl trappola sul lungomare, protestano guide e commercianti: «Pullman turistici, in viale Trieste non ci sono gli spazi» - Continua a far discutere il riordino della viabilità lungo l’isola pedonale: «E’ da tempo che le guide turistiche chiedono al Comune soluzioni semplicissime per consentire ai pullman ... corriereadriatico.it
Il brodo che sa di casa, il bollito di carne che emana tepore. Gli Antichi Sapori è un Invito irresistibile. __________________________________ PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: INVITO - Ristorante Bar a Marina di Ravenna Viale delle Nazioni 46 3 - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.