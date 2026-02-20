Marche | Salviamo l’Usr 3 anni di esperienza per ricostruire

Il nome dell’Usr delle Marche è al centro di un intervento dopo tre anni di crisi causati dalla mancanza di personale stabile. La regione cerca di ricostruire l’ufficio, duramente colpito dal turnover e dalla carenza di risorse, che ha rallentato i lavori di ricostruzione post-terremoto. Cesetti propone un piano concreto per stabilizzare i dipendenti, assicurando una presenza più duratura e qualificata. La proposta mira a ridare slancio alle attività dell’Usr, fondamentale per la ripresa delle zone colpite. La discussione rimane aperta nel consiglio regionale.

Marche, Stabilizzazione Personale Usr: Cesetti Propone un Piano per la Ricostruzione. Un piano per stabilizzare il personale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (Usr) delle Marche è al centro del dibattito regionale. Il consigliere Fabrizio Cesetti ha presentato una mozione per garantire un futuro lavorativo a lungo termine ai dipendenti con almeno tre anni di servizio, mirando a preservare competenze chiave per il completamento della complessa operazione post-sisma del 2016. Un Patrimonio di Competenze a Rischio. La proposta di Cesetti mira a evitare la dispersione di un know-how prezioso, maturato sul campo negli anni successivi al terremoto.