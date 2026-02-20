Mantova-Sampdoria sabato 21 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Blucerchiati in gran forma

La Sampdoria si prepara a sfidare il Mantova sabato 21 febbraio alle 15:00, dopo aver vinto sei partite consecutive. La squadra ligure punta a consolidare il momento positivo e a rafforzare la propria fiducia in vista delle prossime gare. I biancorossi, quartultimi in Serie B con 23 punti, vogliono invece risalire la classifica e cercano di sfruttare il fattore casalingo. La sfida promette battaglia tra due squadre con obiettivi diversi.

La Sampdoria a Mantova per continuare la serie positiva già arrivata a sei gare e aumentare la consapevolezza di essere uscita dal tunnel, questo il tema in ottica blucerchiata ma i biancorossi, quartultimi nella classifica di Serie B con 23 punti, sei in meno dei liguri, ovviamente hanno idee diverse e proveranno a riscattarsi dopo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Mantova-Sampdoria (sabato 21 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Blucerchiati in gran formaLa Sampdoria arriva a Mantova determinata a prolungare la serie di sei partite senza sconfitte, dopo aver ritrovato fiducia nelle ultime uscite.

Sampdoria-Padova (sabato 14 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Blucerchiati in fiduciaLa Sampdoria ha ottenuto un pareggio 3-3 contro il Palermo, un risultato che si può attribuire alla loro determinazione e a un pizzico di sfortuna.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.