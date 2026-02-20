Mantova-Sampdoria sabato 21 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Blucerchiati in gran forma

Da infobetting.com 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sampdoria si prepara a sfidare il Mantova sabato 21 febbraio alle 15:00, dopo aver vinto sei partite consecutive. La squadra ligure punta a consolidare il momento positivo e a rafforzare la propria fiducia in vista delle prossime gare. I biancorossi, quartultimi in Serie B con 23 punti, vogliono invece risalire la classifica e cercano di sfruttare il fattore casalingo. La sfida promette battaglia tra due squadre con obiettivi diversi.

mantova sampdoria sabato 21 febbraio 2026 ore 15 00 formazioni ufficiali quote pronostici blucerchiati in gran forma
© Infobetting.com - Mantova-Sampdoria (sabato 21 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Blucerchiati in gran forma

La Sampdoria a Mantova per continuare la serie positiva già arrivata a sei gare e aumentare la consapevolezza di essere uscita dal tunnel, questo il tema in ottica blucerchiata ma i biancorossi, quartultimi nella classifica di Serie B con 23 punti, sei in meno dei liguri, ovviamente hanno idee diverse e proveranno a riscattarsi dopo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Mantova-Sampdoria (sabato 21 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Blucerchiati in gran formaLa Sampdoria arriva a Mantova determinata a prolungare la serie di sei partite senza sconfitte, dopo aver ritrovato fiducia nelle ultime uscite.

Sampdoria-Padova (sabato 14 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Blucerchiati in fiduciaLa Sampdoria ha ottenuto un pareggio 3-3 contro il Palermo, un risultato che si può attribuire alla loro determinazione e a un pizzico di sfortuna.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Serie BKT: info e prezzi biglietti per Mantova-Sampdoria; Mantova-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Gregucci e Foti; Mantova-Sampdoria: le probabili formazioni; Una Sampdoria incerottata all’assalto di Mantova.

mantova sampdoria sabato 21Mantova-Sampdoria: orario, probabili formazioni e diretta streamingMantova-Sampdoria, 26ª giornata di Serie B: info su orario, probabili formazioni e come seguire il match in TV e streaming sabato 21 febbraio 2026. ligurianotizie.it

Mantova-Sampdoria: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Mantova-Sampdoria del 21 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net