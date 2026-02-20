Mantova-Sampdoria sabato 21 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici Blucerchiati in gran forma
La Sampdoria arriva a Mantova determinata a prolungare la serie di sei partite senza sconfitte, dopo aver ritrovato fiducia nelle ultime uscite. La squadra ligure punta a consolidare la propria posizione in classifica, mentre i biancorossi, quartultimi in Serie B con 23 punti, cercano di migliorare il risultato casalingo. La partita si gioca sabato 21 febbraio alle 15:00, con entrambe le formazioni motivate a ottenere i tre punti.
Mantova-Sampdoria (sabato 21 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiLa partita tra Mantova e Sampdoria si gioca sabato 21 febbraio alle 15:00, dopo che i liguri hanno vinto sei gare consecutive.
