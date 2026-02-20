Manchester City-Newcastle sabato 21 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Da infobetting.com 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Manchester City e Newcastle si sfidano sabato 21 febbraio alle 21:00, dopo aver vinto una partita ciascuno in questa stagione. I Magpies hanno ottenuto la vittoria nel campionato, mentre i Citizens hanno battuto i rivali nelle semifinali di Coppa di Lega, assicurandosi un posto in finale contro l’Arsenal. La partita rappresenta il quarto confronto tra le due squadre in questa stagione e promette grande spettacolo. I tifosi attendono con ansia questa sfida cruciale.

manchester city newcastle sabato 21 febbraio 2026 ore 21 00 formazioni ufficiali quote pronostici
© Infobetting.com - Manchester City-Newcastle (sabato 21 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Sarà il quarto incontro stagionale tra Manchester City e Newcastle, con i Magpies vincitori della sfida di campionato e il City vincitore di entrambe le semifinali di Coppa di Lega che hanno fruttato ai Citizens la qualificazione alla finale, nella quale affronteranno l’Arsenal il 23 marzo. La squadra di Pep Guardiola è fortemente favorita per realizzare una tripletta,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Manchester City-Newcastle (sabato 21 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl Manchester City ha battuto il Newcastle nel loro ultimo incontro di campionato, mentre i Magpies si sono presi la rivincita nelle semifinali di Coppa di Lega, qualificandosi per la finale contro l'Arsenal.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; quote Manchester City Newcastle: il pronostico sui Citizens; Clou Manchester City-Newcastle, è sfida azzurra Donnarumma-Tonali; Pronostico Manchester City-Newcastle: analisi, quote e consigli.

manchester city newcastle sabatoPronostico Manchester City-Newcastle: si interrompe il digiuno di golManchester City-Newcastle è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 21:00: tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

manchester city newcastle sabatoPronostici Manchester City - Newcastle: la fortezza dell'EtihadIn questo articolo si possono trovare i pronostici Manchester City - Newcastle, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match. goal.com