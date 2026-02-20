Manchester City-Newcastle sabato 21 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Manchester City e Newcastle si sfidano sabato 21 febbraio alle 21:00, dopo aver vinto una partita ciascuno in questa stagione. I Magpies hanno ottenuto la vittoria nel campionato, mentre i Citizens hanno battuto i rivali nelle semifinali di Coppa di Lega, assicurandosi un posto in finale contro l’Arsenal. La partita rappresenta il quarto confronto tra le due squadre in questa stagione e promette grande spettacolo. I tifosi attendono con ansia questa sfida cruciale.
Sarà il quarto incontro stagionale tra Manchester City e Newcastle, con i Magpies vincitori della sfida di campionato e il City vincitore di entrambe le semifinali di Coppa di Lega che hanno fruttato ai Citizens la qualificazione alla finale, nella quale affronteranno l’Arsenal il 23 marzo. La squadra di Pep Guardiola è fortemente favorita per realizzare una tripletta,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Manchester City-Newcastle (sabato 21 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl Manchester City ha battuto il Newcastle nel loro ultimo incontro di campionato, mentre i Magpies si sono presi la rivincita nelle semifinali di Coppa di Lega, qualificandosi per la finale contro l'Arsenal.
Pronostico Manchester City-Newcastle: si interrompe il digiuno di golManchester City-Newcastle è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 21:00: tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it
Pronostici Manchester City - Newcastle: la fortezza dell'EtihadIn questo articolo si possono trovare i pronostici Manchester City - Newcastle, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match. goal.com
