Politica italiana in lutto | il triste annuncio è appena arrivato

La politica italiana piange la perdita di Luciano Borgiani, figura di spicco e storico esponente di Rifondazione Comunista e del Partito dei Comunisti Italiani. La sua scomparsa, avvenuta a Macerata, rappresenta un momento di lutto e riflessione per l'intera comunità politica, che ricorda con stima e affetto il suo impegno e contributo nel panorama locale e nazionale.

© Thesocialpost.it - Politica italiana in lutto: il triste annuncio è appena arrivato È lutto a Macerata per la scomparsa di Luciano Borgiani, ex consigliere comunale di 69 anni, storico esponente di Rifondazione comunista e del Partito dei comunisti italiani. L'uomo è morto dopo una malattia che lo ha stroncato negli ultimi mesi. Borgiani è stato una figura conosciuta e stimata nella vita politica cittadina, dove ha sempre portato avanti con coerenza i valori della sinistra e dell'impegno sociale, mantenendo un forte legame con il territorio. Aveva fatto parte dell' assise comunale di Macerata, sedendo sui banchi della maggioranza durante il secondo mandato del sindaco Giuliano Meschini e nel primo mandato di Romano Carancini.

