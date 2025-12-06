Andreazzoli si racconta | Finale persa con la Roma? Mi diedero dell’inadeguato qualcuno anche del laziale Luis Enrique una persona stupenda Su Conte…
Andreazzoli parla alla Gazzetta: «Finale persa con la Roma? Mi diedero del laziale. Luis Enrique, una persona stupenda. Su Conte.» Si dice che nel calcio la felicità si misuri in centimetri. Quelli che separano un palo da un gol, per esempio. Lo sa bene Aurelio Andreazzoli, ex allenatore che nella vita è stato tantissime cose,
Andreazzoli: "A Roma se perdi vali zero... Conte? Venne a studiarmi. Serie A noiosa, preferisco il rugby" - Parla l'ex allenatore di Roma ed Empoli: "Per colpa di quella finale persa mi diedero del laziale. Secondo msn.com
Andreazzoli: "Ricci pronto per il Milan. Cresciuto tanto. Fazzini può fare pure il regista" - com chiacchierata con Aurelio Andreazzoli (come si vede nel video sottostante) ieri premiato come Mister Fair play al premio Orlando Ricci a Massa. Come scrive tuttomercatoweb.com