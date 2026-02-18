LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo guadagna sui fuggitivi

Durante la tappa di oggi al UAE Tour 2026, Dillier e Rickaert sono stati riassorbiti dal gruppo principale, dopo aver tentato di allungare. La fuga si era formata all’inizio della corsa e aveva guadagnato alcuni minuti sui inseguitori. Ora, il gruppo accelera per recuperare il tempo perso e riprendere il controllo della corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARED LA DIRETTA LIVE 12.01 Continua a scendere velocemente il vantaggio di Dillier e Rickaert che ora hanno 6? 35? 11.58 Silvan Dillier ha vinto lo sprint intermedio di Ras al Khaimak davanti a Jonas Rickaert. Vedremo chi passerà per primo nel gruppo, aggiudicandosi il secondo d’abbuono mancante. 11.55 In entrambi gli sprint intermedi di questa tappa verranno assegnati 3,2 e 1 secondo di abbuono ai primi tre classificati. 11.52 Abbiamo superato la metà di questa tappa: 100 chilometri fatti, 83 ancora da fare 11.49 In questo frangente guadagna molto il gruppo che si è riportato a 7? 15? dai due fuggitivi. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compattoOggi, durante la tappa del UAE Tour 2026, il gruppo si mantiene compatto, e tra i favoriti ci sono anche Sam Welsford dell'INEOS Grenadiers e Ethan Vernon della NSN Cycling Team.

LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Dillier consolida il vantaggio sul gruppoSilvan Dillier, corridore svizzero della Alpecin-Premier Tech, mantiene il comando della tappa odierna del UAE Tour 2026, dopo aver aumentato il suo margine sul gruppo.

