LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo guadagna sui fuggitivi
Durante la tappa di oggi al UAE Tour 2026, Dillier e Rickaert sono stati riassorbiti dal gruppo principale, dopo aver tentato di allungare. La fuga si era formata all’inizio della corsa e aveva guadagnato alcuni minuti sui inseguitori. Ora, il gruppo accelera per recuperare il tempo perso e riprendere il controllo della corsa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARED LA DIRETTA LIVE 12.01 Continua a scendere velocemente il vantaggio di Dillier e Rickaert che ora hanno 6? 35? 11.58 Silvan Dillier ha vinto lo sprint intermedio di Ras al Khaimak davanti a Jonas Rickaert. Vedremo chi passerà per primo nel gruppo, aggiudicandosi il secondo d’abbuono mancante. 11.55 In entrambi gli sprint intermedi di questa tappa verranno assegnati 3,2 e 1 secondo di abbuono ai primi tre classificati. 11.52 Abbiamo superato la metà di questa tappa: 100 chilometri fatti, 83 ancora da fare 11.49 In questo frangente guadagna molto il gruppo che si è riportato a 7? 15? dai due fuggitivi. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compattoOggi, durante la tappa del UAE Tour 2026, il gruppo si mantiene compatto, e tra i favoriti ci sono anche Sam Welsford dell'INEOS Grenadiers e Ethan Vernon della NSN Cycling Team.
LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Dillier consolida il vantaggio sul gruppoSilvan Dillier, corridore svizzero della Alpecin-Premier Tech, mantiene il comando della tappa odierna del UAE Tour 2026, dopo aver aumentato il suo margine sul gruppo.
REMCO vs ISAAC UAE TOUR 2026: DUELO OLÍMPICO en EMIRATOS | ¿Quién GANA
Argomenti discussi: LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: numero di Del Toro. Splendido terzo Tiberi; LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel vince la crono di Hudayriyat Island e balza in testa alla generale; UAE Tour: tappe, favoriti e dove vedere in diretta il debutto di Isaac Del Toro; UAE Tour | 1ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT.
LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: due uomini in fuga a 160 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARED LA DIRETTA LIVE 10:12 Gruppo che continua ad offrire un'andatura cicloturistica e margine dei due fuggitivi che supera ora i 5 ... oasport.it
LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel vince la crono di Hudayriyat Island e balza in testa alla generaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.37 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento a domani con la prima frazione ... oasport.it
TRUCK TOUR – BANCA DEL CUORE 2025-2026 La prevenzione fa tappa a Rovigo Nell'ambito della Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare, Rovigo è pronta ad accogliere il Jumbo Truck di Banca del Cuore 2025-2026 Quando dal 21 facebook
Iscriviti! Tappa tour # # alla Spezia alla @CCIAARIVLIG 12 febbraio h 15 in presenza o da remoto: lnkd.in/dS8Vt35C #sostenibilitàenergetica #transizioneecologica #pidcciaarivlig x.com