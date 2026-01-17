Intelligenza artificiale anti ghiaccio | Aiuterà a prevenire rischi e disagi

L'intelligenza artificiale anti ghiaccio rappresenta un valido strumento per prevenire rischi e disagi legati a incendi e formazione di ghiaccio. Grazie a sistemi predittivi avanzati, è possibile individuare tempestivamente i segnali iniziali di problematiche, consentendo interventi rapidi ed efficaci. Questa tecnologia mira a migliorare la sicurezza e la gestione delle emergenze, contribuendo a ridurre danni e interruzioni nelle aree a rischio.

Incendi e ghiaccio si potranno prevedere o intercettare ai primi cenni, in modo da intervenire in maniera rapida anticipando i rischi. L' intelligenza artificiale viene schierata al fianco della protezione civile di Reggello in nome della sicurezza del territorio. Dopo una fase di test, entrerà in funzione ufficialmente un nuovo software basato sull'AI dedicato alla previsione puntuale del rischio ghiaccio e neve sulle diverse località del vasto territorio reggellese, con molte frazioni e strade ad alta quota. Si tratta di una tecnologia rivoluzionaria, brevettata e testata per la prima volta proprio a Reggello, che non ha attualmente eguali sul mercato né è in uso in altre amministrazioni, garantiscono dal Comune, senza però aggiungere al momento altri dettagli del progetto.

