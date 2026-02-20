Lindsey Vonn mostra la gamba dopo l' operazione | le immagini sono impressionanti
Lindsey Vonn ha pubblicato foto della gamba dopo l’intervento subìto in Italia, in seguito a un grave infortunio durante le Olimpiadi. La campionessa statunitense mostra ancora i segni dell’operazione, con una gamba che appare gonfia e fasciata. Vonn ha deciso di condividere le immagini per raccontare il percorso di recupero, che richiede ancora tempo e impegno. La sua ripresa resta sotto l’occhio di tutti, mentre si prepara a tornare in pista.
Lindsey Vonn è tornata in America dopo il brutto infortunio riportate sulle piste olimpiche, che l'ha costretta a un delicato intervento in Italia. Sul suo profilo Instagram, la campionessa di sci mostra le immagini delle lastre dopo l'operazione.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: Lindsey Vonn pubblica la radiografia della gamba dopo l’ennesima operazione: è tutto metallo
Leggi anche: Milano Cortina 2026, come sta Lindsey Vonn dopo la caduta: operata alla gamba sinistraVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Lindsey Vonn mostra la gamba con le fratture dopo il terzo intervento: Faccio progressi; Lindsey Vonn mostra la sua sofferenza in un video e annuncia: Mi opero per la quarta volta; Lindsey Vonn mostra la sua gamba martoriata: Ho subito la terza operazione; Lindsey Vonn condivide il primo aggiornamento sulla sua salute: come sta la sciatrice.
Lindsey Vonn choc: mostra la gamba piena di viti dopo sei operazioniL'americana è rientrata a casa per continuare le cure dopo una settimana passata all'ospedale di Treviso: i dettagli ... corrieredellosport.it
Lindsey Vonn, nuovo intervento chirurgico negli Usa: «Sono servite molte placche e viti, ma spero di andare presto a casa»«Ho superato l'intervento... ci sono volute poco più di 6 ore per completarlo. Come potete vedere, sono state necessarie molte placche e viti per rimettere insieme le ossa, ma ... ilgazzettino.it
Lindsey Vonn operata alla gamba, il post virale della sorella: «Cancellate le app di incontri, andate nei pronto soccorso italiani» - facebook.com facebook
In che modo atlete come le italiane Federica Brignone e Sofia Goggia e la statunitense Lindsey Vonn riescono a «ri-settare» mente e corpo dopo gravi incidenti e lunghi periodi lontani dalle piste Ne abbiamo parlato con lo psicologo x.com