Lindsey Vonn mostra la gamba dopo l' operazione | le immagini sono impressionanti

Da gazzetta.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lindsey Vonn ha pubblicato foto della gamba dopo l’intervento subìto in Italia, in seguito a un grave infortunio durante le Olimpiadi. La campionessa statunitense mostra ancora i segni dell’operazione, con una gamba che appare gonfia e fasciata. Vonn ha deciso di condividere le immagini per raccontare il percorso di recupero, che richiede ancora tempo e impegno. La sua ripresa resta sotto l’occhio di tutti, mentre si prepara a tornare in pista.

Lindsey Vonn è tornata in America dopo il brutto infortunio riportate sulle piste olimpiche, che l'ha costretta a un delicato intervento in Italia. Sul suo profilo Instagram, la campionessa di sci mostra le immagini delle lastre dopo l'operazione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

lindsey vonn mostra la gamba dopo l operazione le immagini sono impressionanti
© Gazzetta.it - Lindsey Vonn mostra la gamba dopo l'operazione: le immagini sono impressionanti

Leggi anche: Lindsey Vonn pubblica la radiografia della gamba dopo l’ennesima operazione: è tutto metallo

Leggi anche: Milano Cortina 2026, come sta Lindsey Vonn dopo la caduta: operata alla gamba sinistra

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Lindsey Vonn mostra la gamba con le fratture dopo il terzo intervento: Faccio progressi; Lindsey Vonn mostra la sua sofferenza in un video e annuncia: Mi opero per la quarta volta; Lindsey Vonn mostra la sua gamba martoriata: Ho subito la terza operazione; Lindsey Vonn condivide il primo aggiornamento sulla sua salute: come sta la sciatrice.

Lindsey Vonn choc: mostra la gamba piena di viti dopo sei operazioniL'americana è rientrata a casa per continuare le cure dopo una settimana passata all'ospedale di Treviso: i dettagli ... corrieredellosport.it

Lindsey Vonn, nuovo intervento chirurgico negli Usa: «Sono servite molte placche e viti, ma spero di andare presto a casa»«Ho superato l'intervento... ci sono volute poco più di 6 ore per completarlo. Come potete vedere, sono state necessarie molte placche e viti per rimettere insieme le ossa, ma ... ilgazzettino.it