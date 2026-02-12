Lindsey Vonn come sta | le foto shock dall’ospedale

Lindsey Vonn si trova ancora in ospedale, dopo aver subito il terzo intervento alla gamba. La campionessa americana è rimasta ferita gravemente durante una gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le sue condizioni sono sotto controllo, ma le foto scattate in ospedale hanno fatto preoccupare i tifosi.

La campionessa di sci americana Lindsay Vonn ha subito il suo terzo intervento chirurgico alla gamba dopo la grave caduta avvenuta durante una gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La Vonn, pluricampionessa olimpica e mondiale, aveva riportato numerose fratture a una gamba, rendendo necessario un complesso percorso di cure e interventi successivi. A dare aggiornamenti sul suo stato di salute è stata la stessa atleta attraverso le sue pagine social, dove ha pubblicato una fotografia in ospedale a letto, circondata da decine di mazzi di fiori ricevuti da fan, amici e familiari. Leggi anche: Lindsey Vonn, doppia operazione a Treviso: “Condizioni stabili” In un lungo post, Lindsay Vonn ha spiegato che il terzo intervento è stato un successo, sottolineando come il significato di questa riuscita sia cambiato rispetto ai giorni immediatamente successivi all’incidente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Lindsey Vonn ha condiviso le prime foto dall’ospedale di Treviso, dove si trova dopo il terzo intervento chirurgico.

Lindsey Vonn è stata operata a Treviso dopo una brutta caduta durante la discesa libera a Milano Cortina.

Caduta TERRIBILE in discesa per VONN poco dopo la partenza. Arriva l'ELICOTTERO | #MilanoCortina2026

Argomenti discussi: Come sta Lindsey Vonn dopo la caduta a Cortina: frattura alla gamba, già operata a Treviso. Il video dell'incidente; Olimpiadi dal sogno all'incubo: come sta Lindsey Vonn dopo i 13 secondi di dramma; Vonn operata per la stabilizzazione di una frattura alla gamba sinistra; Dramma Lindsey Vonn: la caduta, le urla, tutto quello che sappiamo.

