L’indimenticabile 1996 Tuttosport porta Fabrizio Ravanelli al pubblico

Nel 1996, Fabrizio Ravanelli ha segnato un momento memorabile per il calcio italiano, attirando l’attenzione di molti tifosi. Tuttosport organizza un podcast dal vivo, che si svolgerà in otto serate, a partire da Torino il 5 marzo. L’evento ripercorrerà le sue grandi vittorie e i momenti più emozionanti della sua carriera. I fan potranno ascoltare storie inedite direttamente dall’ex attaccante. La prima serata si svolgerà al Circolo dei Lettori.

L'indimenticabile 1996 è un'iniziativa di Tuttosport, un podcast dal vivo che si terrà attraverso otto serate a partire da quella di Torino del 5 marzo con Fabrizio Ravanelli. La possibilità di vedere i campioni di quella magnifica cavalcata porta i tifosi indietro di ben trent'anni all'ultima Champions vinta dalla Vecchia Signora. Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha raccontato l'evento ai microfoni di JuveLive durante il consueto appuntamento delle 15.00 con Matteo Fantozzi, Marcello Chirico e Giacomo Auriemma.

Ravanelli: "La Juve del 1996 avrebbe battuto l'Impero Romano. E quella rissa al pub in Inghilterra..."L’ex attaccante della Juventus, Fabrizio Ravanelli, si lascia andare a una battuta che fa discutere.

Prima pagina Tuttosport: “La denuncia di Ravanelli: ‘Il VAR all’italiana aiuta a barare'”Oggi Tuttosport apre con una denuncia di Ravanelli, che attacca il VAR all’italiana, accusandolo di favorire il baro.

