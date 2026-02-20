L' ex principe Andrea rilasciato dopo 12 ore di interrogatorio Perché era il preferito di Elisabetta II e cosa rischia

L'ex principe Andrea è stato rilasciato dopo 12 ore di interrogatorio, causato da un'indagine su accuse di comportamento illecito. La sua posizione di stretta confidante di Elisabetta II e il suo ruolo nella famiglia reale hanno attirato l'attenzione delle autorità. Durante gli interrogatori, si è parlato di incontri sospetti e di rapporti con persone coinvolte in attività illecite. Andrea ha negato ogni coinvolgimento, ma le indagini proseguono. La sua libertà temporanea solleva molte domande sulla reale portata del caso.

Concluse le perquisizioni presso la tenuta di Sandringham, dove l'ex principe Andrea è stato arrestato ieri, le ricerche della polizia continuano presso la Royal Lodge nella tenuta di Windsor. È stato "il figlio prediletto" della scomparsa regina Elisabetta II, per tanti, senza merito essendo in realtà vacuo, arrogante e belloccio, protetto da lei contro tutto e tutti. Ma lo scandalo Epstein è diventato la sua nemesi: il marchio d'infamia destinato a consegnare alla storia l'ex principe Andrea come il primo reale britannico d'alto lignaggio a finire in arresto dopo quasi 4 secoli (e proprio nel giorno del suo 66esimo compleanno) per presunti reati gravi.