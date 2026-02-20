L’ex principe Andrea e il caso Epstein arrestato e poi rilasciato dopo 12 ore di interrogatorio

L’ex principe Andrea è stato arrestato ieri mattina a Sandringham, in Inghilterra, a causa del suo coinvolgimento nel caso Epstein. La polizia ha inviato un convoglio di sei auto per prelevarlo dalla tenuta, poco prima delle otto. Andrea, che stava festeggiando il suo 66° compleanno, è stato interrogato per dodici ore prima di essere rilasciato. La vicenda ha suscitato grande attenzione, soprattutto perché il suo nome si collega a un noto caso di traffico di minori. La sua posizione rimane sotto i riflettori.

Un convoglio di sei auto della polizia ha fatto il suo ingresso nella tenuta di Sandringham, nell’Inghilterra orientale, poco prima delle otto del mattino per arrestare l’ex principe Andrea nel giorno del suo 66° compleanno. L’accusa è di cattiva condotta nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche, legata ai documenti desecretati su Jeffrey Epstein, da cui gli investigatori hanno maturato il sospetto che Andrew Mountbatten-Windsor abbia condiviso informazioni sensibili con il finanziere pedofilo quando era inviato commerciale del Regno Unito. Il fratello di re Carlo III è stato poi rilasciato in serata dopo quasi 12 ore di interrogatorio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - L’ex principe Andrea e il caso Epstein, arrestato e poi rilasciato dopo 12 ore di interrogatorio Leggi anche: L'ex principe Andrea è stato rilasciato dopo 12 ore di interrogatorio Leggi anche: L’ex principe Andrea torna in libertà: interrogatorio di 12 ore sul caso Epstein Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Regno Unito, arrestato l’ex principe Andrea Windsor-Mountbatten; Andrea il Sogghignante: dalla gloria alle Falkland alle accuse di Giuffre, la caduta del principe; L'ex principe Andrea arrestato per il caso Epstein. Carlo lo scarica; Epstein files, ex principe Andrea rilasciato dopo arresto per abuso d'ufficio. Caso Epstein, arrestato l’ex principe Andrea: Passò informazioni riservate al finanziere pedofilo. Re Carlo: La legge faccia il suo corsoIl duca di York accusato di aver condiviso dati sensibili con il finanziere pedofilo durante il suo ruolo di emissario commerciale britannico ... ilfattoquotidiano.it Caso Epstein, rilasciato l’ex principe Andrea. Re Carlo: La legge deve fare il suo corsoAndrew Mountbatten-Windsor in custodia per più di 10 ore. Nel mirino la condivisione di informazioni sensibili con il finanziere molestatore sessuale e le accuse di una delle vittime ... dire.it 20 Febbraio: arresto del principe Andrea, Trump apre il "Board of Peace", ultimatum Iran #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook L’ex principe Andrea arrestato dopo le ultime accuse nel caso Epstein - la Repubblica x.com