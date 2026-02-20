Letteratura per il carcere Storie e libri da colorare per i piccoli visitatori
Il progetto di letteratura in carcere nasce dalla volontà di coinvolgere i giovani visitatori attraverso storie e libri da colorare. La iniziativa mira a far scoprire il piacere della lettura anche ai più piccoli, offrendo materiali pensati appositamente per loro. Durante le visite, i bambini possono immergersi in avventure illustrate e racconti semplici, che stimolano la loro curiosità e creatività. Questa attività si svolge all’interno di un’area dedicata, dove i genitori accompagnano i figli. Le storie aiutano a trasmettere messaggi importanti attraverso immagini e parole.
"Non si nasce con l'istinto della lettura, come si nasce con quello di mangiare e bere.bisogna educare i bambini alla lettura". Lo diceva Gianni Rodari e questa frase è diventata il mantra per le associazioni di volontariato chi ogni giorno si occupano e si preoccupano dei bambini, come la sezione di Massa di Fondazione Sos Telefono Azzurro che con le sue volontarie da oltre 20 anni gestisce e porta avanti il progetto Bambini e Carcere. Grazie alla collaborazione con le due librerie Giunti di Massa ha preso corpo il progetto " Aiutaci a crescere. Donaci un libro " che si è concretizzato sabato scorso quando sono stati consegnati alla Ludoteca della casa di reclusione di Massa i libri che sono stati donati dai cittadini nelle due librerie Giunti di Massa.
