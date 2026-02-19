L’Eredità – Sfida tra Giganti in prima serata su Rai 1 | due speciali evento per il ventennale della Ghigliottina

L’Eredità torna in prima serata su Rai 1 con due puntate speciali intitolate “Sfida tra Giganti”. La trasmissione celebra il ventennale della ghigliottina, un gioco ormai storico del programma. Venerdì 20 e sabato 21 febbraio alle 21, i concorrenti si sfideranno davanti a milioni di spettatori. Gli ospiti e le grandi sfide previste rendono questi eventi unici nel loro genere. La rete ha deciso di dedicare due serate al successo che ha coinvolto generazioni di telespettatori.

L'Eredità approda in prima serata su Rai 1 con due appuntamenti speciali dal titolo "Sfida tra Giganti", in onda venerdì 20 e sabato 21 febbraio alle 21.30. Due serate evento pensate per celebrare uno dei quiz show più amati e longevi della televisione italiana e festeggiare il ventennale della leggendaria "Ghigliottina". Alla conduzione, Marco Liorni, volto simbolo del programma, pronto a guidare il pubblico in una sfida spettacolare realizzata in collaborazione con Banijay Italia. L'eredità – la "Sfida tra Giganti": tornano i campioni della Ghigliottina. Per l'occasione, il programma propone una competizione senza precedenti: sei tra i campioni più volte arrivati alla Ghigliottina tornano in studio per rimettersi in gioco.