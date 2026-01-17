Laazar rivela | Il Milan mi voleva come vice Theo Hernandez ma poi…

Nel 2021, Achraf Laazar ha rivelato di aver avuto un’opportunità con il Milan, che lo avrebbe coinvolto come vice Theo Hernandez. Tuttavia, poi le cose sono andate diversamente. Questa vicenda rappresenta un esempio di come le decisioni e le circostanze possano cambiare il corso di una carriera. Ecco il retroscena di un ex difensore marocchino che avrebbe potuto vestire la maglia rossonera.

Una vera e propria sliding doors. Nel lontano 2021 Achraf Laazar, ex difensore marocchino, poteva approdare al Milan di Stefano Pioli nel ruolo di vice Theo Hernandez. Il tutto poi non si realizzò per una 'semplice' faccenda: il calciatore aveva bingo di minuti nelle gambe per poter tornare in Nazionale. A rivelarlo è stato lui stesso ai microfoni di 'Mundialito', programma ideato da Sportitalia. Ecco, di seguito, le sue parole: "Sì, c'era una mezza parlata con il mio ex agente, mi diceva che c'era l'ipotesi in Milan perché c'è Theo, però sapendo Theo sarebbe il primo, io avevo bisogno di minuti.

