Lo studio sui 1 milione di persone | i cibi che allungano la vita e quelli che la accorciano

Uno studio pubblicato su Advances in Nutrition, condotto con il coinvolgimento di ricercatori dell’Università di Bologna e basato su oltre un milione di persone, analizza come diversi alimenti influenzino la longevità. Attraverso 41 revisioni sistematiche e meta-analisi, sono stati identificati i cibi che possono prolungare o ridurre la durata della vita, offrendo un quadro chiaro sull’impatto delle scelte alimentari sulla salute a lungo termine.

Uno studio pubblicato su Advances in Nutrition, basato su 41 revisioni sistematiche e meta-analisi che hanno coinvolto oltre un milione di persone (con partecipazione di ricercatori dell’Università di Bologna), ha analizzato l’impatto di 14 gruppi alimentari sul rischio di mortalità per tutte le cause.I risultati evidenziano alimenti chiaramente protettivi per la longevità: un consumo elevato di noci, cereali integrali, frutta, verdura e pesce è fortemente associato a una riduzione significativa della mortalità. In misura minore, come sottolinea il Corriere, benefici emergono anche da legumi e carni bianche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

