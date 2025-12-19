Le strade chiuse a Roma sabato 20 e domenica 21 dicembre

Nel weekend che precede il Natale, Roma si prepara a vivere un’atmosfera speciale tra eventi e festeggiamenti. Per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento delle iniziative, sono previsti divieti al traffico pubblico e privato nelle strade della città sabato 20 e domenica 21 dicembre. È importante pianificare gli spostamenti in anticipo, considerando le chiusure temporanee e le variazioni alla circolazione.

Sabato 20 e domenica 21 dicembre previsti diversi divieti al traffico pubblico e privato a Roma. Tanti gli eventi nel weekend che precede il Natale che modificheranno la circolazione nella Capitale. Ecco una guida utile su come muoversi nel fine settimana in città. Concerto di Natale al. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Le strade chiuse a Roma sabato 6 e domenica 7 dicembre Leggi anche: Le strade chiuse a Roma sabato 13 e domenica 14 dicembre Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Le strade chiuse a Roma sabato 13 e domenica 14 dicembre; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, weekend 13 e 14 dicembre; Manifestazione a Roma venerdì 12 dicembre: orari, percorso del corteo, strade chiuse e bus deviati; Le strade chiuse a Roma sabato 13 e domenica 14 dicembre. Le strade chiuse a Roma sabato 6 e domenica 7 dicembre - Sabato 6 e domenica 7 dicembre arrivano importanti novità alla circolazione privata e pubblica a Roma. virgilio.it

Manifestazione a Roma sabato 29 novembre: orari, percorso del corteo, strade chiuse e bus deviati - Giornata di corteo sabato 29 novembre 2025 a Roma, dove numerose sigle scendono in piazza per esprimere il proprio dissenso contro la manovra e per la pace in Palestina. fanpage.it

Roma, sabato 29 e domenica 20 novembre strade chiuse: il motivo - Ancora una fine settimana complicato per la viabilità della Capitale. diregiovani.it

Un anno di code, deviazioni e strade chiuse: a Bergamo il quartiere di Santa Lucia continua a fare i conti con i disagi legati alla costruzione della nuova vasca di laminazione in Largo Barozzi https://primabergamo.it/attualita/le-strade-di-santa-lucia-in-balia-del - facebook.com facebook

Maltempo nel Nuorese, allagamenti e strade chiuse. Oltre 70 gli interventi dei vigili del fuoco #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.