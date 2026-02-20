Le mani dei grandi gruppi cinesi sul sistema produttivo di Bologna

Le aziende cinesi hanno fatto ingresso a Bologna, grazie a investimenti diretti e acquisizioni di aziende storiche. La causa principale è la ricerca di espansione nei mercati europei e il rafforzamento della presenza industriale. Recentemente, alcune imprese cinesi hanno rilevato marchi locali e salvato stabilimenti in difficoltà, portando nuovo impulso all’economia locale. Questi interventi spesso coinvolgono aziende di medie dimensioni che trovano nel mercato bolognese opportunità di crescita. La presenza cinese si fa sempre più sentire nel panorama produttivo della città.

Dalle penne alle scarpe: così Pechino è entrata nel mercato felsineo. Una presenza che oscilla tra rilancio industriale e progetti mai decollati Acquisizioni mirate, salvataggi industriali, controllo di marchi storici. Sono le “porte d’ingresso” dei capitali cinesi nel tessuto economico di Bologna e dell’area metropolitana. Una penetrazione che va avanti più o meno silenziosamente, non senza intoppi, da circa 15 anni attraverso una costellazione di società, partecipazioni e sedi operative collocate in città, nella cintura industriale e lungo l’asse della via Emilia.La vicenda MenariniPartiamo dalla più recente acquisizione in grande stile.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Le mani cinesi sulle risorse globali: ecco la strategia di XiLe mani cinesi sulle risorse globali: ecco la strategia di Xi Negli ultimi anni, Xi Jinping ha guidato un’intensa campagna per aumentare il controllo della Cina sulle risorse naturali mondiali, puntando su investimenti massicci in Africa e America Latina e finanziamenti infrastrutturali che collegano porti e rotte commerciali.

Idrogeno verde, Udine accelera e il sistema produttivo cambia marciaUdine si prepara a un importante passo avanti nel settore dell’idrogeno verde, con l’obiettivo di rafforzare il sistema produttivo regionale.

