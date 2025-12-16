Lazio il ricordo del club per Sinisa Mihajlovic | ecco il messaggio della società biancoceleste – VIDEO

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del secondo anniversario della scomparsa di Sinisa Mihajlovic, la Lazio rende omaggio al suo ricordo con un messaggio ufficiale. La società biancoceleste esprime la propria vicinanza e affetto, ricordando l’ex calciatore e allenatore con parole di stima e gratitudine. Un tributo che testimonia l’importanza di Mihajlovic nel cuore del club e dei suoi tifosi.

lazio il ricordo del club per sinisa mihajlovic ecco il messaggio della societ224 biancoceleste 8211 video

© Calcionews24.com - Lazio, il ricordo del club per Sinisa Mihajlovic: ecco il messaggio della società biancoceleste – VIDEO

Lazio, il ricordo dei biancocelesti per Sinisa Mihajlovic: il messaggio della club: «Sinisa per sempre» – VIDEO Nel secondo anniversario della sua scomparsa, la S.S. Lazio ricorda con profonda commozione Sinisa Mihajlovic. Figura indimenticabile della storia biancoceleste, guerriero instancabile e uomo di straordinario coraggio, ha affrontato ogni sfida con dignità, dentro e fuori dal campo. . Calcionews24.com

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il saluto dellOlimpico a Sinisa

Video Il saluto dellOlimpico a Sinisa

lazio ricordo club sinisaLa Lazio ricorda oggi Sinisa Mihajlovic con una nota ufficiale: «Sinisa per sempre» – VIDEO - La società Lazio ricorda nel secondo anniversario della sua scomparsa, Sinisa Mihajlovic con una nota: «Sinisa per sempre» – VIDEO Nel secondo anniversario della sua scomparsa, la S. lazionews24.com

lazio ricordo club sinisaIl ricordo di Sinisa Mihajlovic - Sinisa Mihajlovic, campione da calciatore e poi indimenticato allenatore del Torino Football Club dal 2016 al 2018, ci lascia a Roma il 16 dicembre 2022. torinofc.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.