Lazio il ricordo del club per Sinisa Mihajlovic | ecco il messaggio della società biancoceleste – VIDEO

In occasione del secondo anniversario della scomparsa di Sinisa Mihajlovic, la Lazio rende omaggio al suo ricordo con un messaggio ufficiale. La società biancoceleste esprime la propria vicinanza e affetto, ricordando l’ex calciatore e allenatore con parole di stima e gratitudine. Un tributo che testimonia l’importanza di Mihajlovic nel cuore del club e dei suoi tifosi.

Nel secondo anniversario della sua scomparsa, la S.S. Lazio ricorda con profonda commozione Sinisa Mihajlovic. Figura indimenticabile della storia biancoceleste, guerriero instancabile e uomo di straordinario coraggio, ha affrontato ogni sfida con dignità, dentro e fuori dal campo.

Il ricordo di Sinisa Mihajlovic - Sinisa Mihajlovic, campione da calciatore e poi indimenticato allenatore del Torino Football Club dal 2016 al 2018, ci lascia a Roma il 16 dicembre 2022. torinofc.it

