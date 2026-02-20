L’aveva ingerita Muore in Italia a soli 15 mesi poi l’agghiacciante scoperta degli investigatori

Un bambino di 15 mesi è morto ad agosto 2025 a Vasto, dopo aver ingerito un oggetto sconosciuto. La causa della morte è stata identificata dagli investigatori, che hanno trovato tracce di un piccolo corpo estraneo nel suo tratto digestivo. Il bambino era stato portato in ospedale in condizioni critiche, con difficoltà respiratorie e dolore intenso. La famiglia aveva notato comportamenti insoliti prima del ricovero, ma non aveva sospettato nulla di grave. La vicenda ha suscitato grande emozione nella comunità locale.

Un bambino di appena 15 mesi è morto nell'agosto 2025 dopo essere stato trasportato d'urgenza in ospedale a Vasto. Una tragedia che inizialmente sembrava riconducibile a una fatalità — una possibile morte in culla o un soffocamento accidentale — ma che oggi assume contorni ben più gravi. Le indagini successive, coordinate dalla Procura, hanno infatti ribaltato lo scenario iniziale: il piccolo sarebbe deceduto per una intossicazione acuta da cocaina, ingerita all'interno dell'abitazione di famiglia. Un elemento che cambia radicalmente la lettura di quanto accaduto quella drammatica giornata estiva.