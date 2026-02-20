L’atteso ritorno di David Byrne Fra narrazione arte visiva e musica nel solco di American Utopia Tour

David Byrne torna a Milano, portando sul palco elementi di narrazione, arte visiva e musica, dopo aver conquistato il pubblico con il suo American Utopia Tour. L’artista, noto per il suo stile innovativo, si esibirà presso il Teatro degli Arcimboldi, riempiendo la scena di energia e nuovi effetti visivi. La sua esibizione promette di essere un mix di suoni coinvolgenti e immagini sorprendenti, che cattureranno gli spettatori dall’inizio alla fine. Sono attese molte persone, desiderose di vivere un’esperienza unica nel suo genere.

Chi ricorda il concerto agli Arcimboldi dell'estate 2018, di gran lunga tra i più belli dell'ultimo decennio, sa bene quanto valga il ritorno di David Byrne alla Bicocca. Ed è anche sulla scia di quell'evento che sono andati esaurite entrambe le repliche di domani e domenica. L'album dal vivo " American Utopia on Broadway ", registrato all'Hudson Theatre di New York complice lo speciale televisivo diretto da Spike Lee, è la documentazione di quel momento straordinario con ricadute pure su questo nuovo progetto live attinto lo scorso autunno dall'album "Who is the sky?". Il tour impiega, infatti, diversi musicisti, cantanti e ballerini, dell' American Utopia Tour, per alimentare una fiera delle illusioni che "fonde arte visiva, narrazione e musica in un'unica avvincente performance dal vivo".