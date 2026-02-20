Lanciano ha fatto passi indietro in 50 mesi di Paolini sindaco | il bilancio dell' opposizione

In cinque anni, Lanciano ha registrato un rallentamento in vari settori, tra cui sanità, cultura e trasporti. La causa principale riguarda le scelte politiche adottate dal sindaco Filippo Paolini, che hanno portato a una diminuzione di servizi e investimenti. L’opposizione critica le decisioni dell’amministrazione, evidenziando come le priorità siano cambiate rispetto al passato. La situazione attuale mostra un rallentamento nello sviluppo della città rispetto a cinque anni fa.

I consiglieri di minoranza a Lanciano fanno il punto su temi come sicurezza, cultura, sanità e opere pubbliche: "Il 2025 è stato un anno fermo per la città" “In questi 50 mesi dall’inizio del terzo mandato da sindaco di Filippo Paolini sono stati fatti passi indietro nei confronti di grandi temi: dalla sanità alla cultura, passando per i trasporti. Il 2025 ha rappresentato un anno fermo per Lanciano, dove le opere pubbliche non hanno compiuto passi significativi in avanti e dove da più parti si constata la rassegnazione della popolazione residente rispetto a dichiarazioni che non si sono concretizzate”.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Giorno del ricordo a Lanciano, il sindaco Paolini: “Pagine buie, barbarie inimmaginabili da parte dell'uomo”Lanciano ha commemorato le vittime delle foibe e gli esuli giuliano-dalmati.

