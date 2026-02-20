Uno studio recente evidenzia come l’alimentazione possa alterare l’efficacia dei farmaci e aumentare o ridurre gli effetti collaterali. Ad esempio, alcuni alimenti possono interferire con l’assorbimento dei medicinali, rendendo le terapie meno efficaci o causando reazioni indesiderate. È importante che i pazienti prestino attenzione ai cibi che consumano durante il trattamento. Questo rapporto tra alimentazione e farmaci richiede un’attenzione più approfondita da parte di medici e utenti.

Durante una cura o una terapia, il supporto del nutrizionista può rappresentare un aiuto concreto e scientificamente fondato. "Lo stato nutrizionale influisce in modo diretto sulla risposta dell'organismo ai trattamenti". Ad assicurarlo è la nutrizionista Valeria Blasi. Sia chiaro. Il nutrizionista non sostituisce il medico né la terapia, ma lavora in integrazione con il percorso clinico, con l'obiettivo di migliorare la qualità di vita e supportare l'equilibrio fisiologico dell'organismo. Perché un alimento non vale l'altro. Soprattutto quando si assumono dei farmaci. "Un'alimentazione non adeguata - chiarisce l'esperta - può accentuare alcuni effetti collaterali, favorire carenze nutrizionali, ridurre la tollerabilità dei farmaci e, in alcuni casi, compromettere l'aderenza alla terapia.

© Gazzetta.it - L’alimentazione influenza l’efficacia e la tollerabilità dei farmaci

