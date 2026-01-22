Bologna conferma l’attuazione della ZTL 30, senza ricorsi. Lepore ha annunciato che la città si adeguerà alle prescrizioni del Tar, indicando i limiti strada per strada. La decisione comporta un'ulteriore burocrazia, ma non modifica i principi di sicurezza e mobilità già in vigore. La scelta mira a rispettare le normative, mantenendo l’ordinato svolgimento delle attività cittadine senza interventi giudiziari.

Bologna Città 30 va avanti. "Non faremo ricorso, ci adegueremo alle prescrizioni del Tar. L’unico effetto della sentenza è burocratico: una tonnellata di carta in più per rifare ciò che già funzionava". Il sindaco Matteo Lepore dopo la sentenza del Tribunale amministrativo dell’Emilia-Romagna, presentato inizialmente da due tassisti bolognesi fa sapere, quindi, che si adeguerà dettagliando i nuovi limiti "strada per strada", come chiesto nella pronuncia dei giudici e dalla direttiva del 2024 del ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Il primo cittadino si dice preparato a questo scenario, "per cui l’amministrazione emetterà i nuovi atti istitutivi della Città 30 nelle prossime settimane, recuperando le indicazioni del Tar". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Città 30, si va avanti. Lepore: "Niente ricorso. Indicheremo i limiti strada per strada"

