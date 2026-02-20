La voragine nel cantiere fantasma | Torre Futura resta un miraggio Noi cittadini ostaggi da tre anni
La voragine nel cantiere di Torre Futura si è ingrandita, causando disagi ai residenti da oltre tre anni. La causa è un cedimento del terreno sottostante, che ha portato alla creazione di un enorme buco circondato da terra sconnessa e assenza di lavori. I cittadini lamentano un senso di abbandono e paura, mentre le autorità non hanno ancora trovato una soluzione definitiva. La zona rimane isolata, con barriere di sicurezza che delimitano il vuoto. La situazione resta critica e senza miglioramenti evidenti.
"Oltre le barriere del cantiere c’è il nulla. Anzi, un buco con attorno il deserto". La descrizione risale allo scorso 23 luglio. E a distanza di 7 mesi non è cambiato nulla, "anzi è sempre peggio. Viviamo con una voragine sotto casa e non sappiamo ancora per quanto tempo. Tutto tace". Protestano i cittadini di via Calvino, a due passi da via Messina e dallo Scalo Farini: sulle ceneri dell’ex struttura ricettiva per ferrovieri Ferrotel, demolita nel 2023, dovrebbe sorgere “Torre Futura“, di 22 piani. Ma l’opera è tra i 17 progetti stoppati dopo l’esame del Gruppo di lavoro istituito dal Comune a marzo 2024 per valutare quelle operazioni che, per le loro caratteristiche, avrebbero rischiato di finire al centro delle inchieste della Procura su presunti abusi edilizi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Chieti, Colantonio (Lega): "Cantiere fantasma a Piazza Trento e Trieste, servono spiegazioni ai cittadini"
Palese e i suoi cent'anni di solitudine. Perché il Nodo ferroviario Bari nord resta un miraggio nonostante le promessePalese ha raggiunto i cento anni di vita, ma il sogno del Nodo ferroviario Bari Nord rimane irraggiungibile a causa di promesse non mantenute.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Si apre una voragine nel cantiere della metropolitana di Shangai. Il video delle telecamere di sorveglianza; Crolla strada vicino ad un cantiere: la voragine è da paura; Voragine sulla Triestina a San Donà, traffico paralizzato; Voragine sotto i portici in via San Felice a Bologna, paura tra i cittadini: vigili del fuoco al lavoro.
Shanghai, enorme voragine a Qixin Road dopo la perdita in un cantiere: il videoUn improvviso cedimento del manto stradale ha provocato la formazione di una profonda voragine nel distretto di Minhang, a Shanghai, dove un incrocio di recente costruzione è collassato nella tarda ... tg.la7.it
Si apre una voragine nel cantiere della metropolitana di Shangai. Il video delle telecamere di sorveglianzaNella città cinese di Shanghai un'enorme voragine ha inghiottito un tratto di strada nei pressi di un cantiere della nuova linea metropolitana. L'incidente non ha provocato vittime né feriti. Le immag ... msn.com
Torre Annunziata, lavoratori ASU per garantire decoro e sicurezza: Oplonti Futura presenta il progetto 'Res Publica' Manutenzione, scuole e turismo al centro della proposta. Nessun costo per l'ente: i dettagli - facebook.com facebook