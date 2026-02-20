La voragine nel cantiere fantasma | Torre Futura resta un miraggio Noi cittadini ostaggi da tre anni

La voragine nel cantiere di Torre Futura si è ingrandita, causando disagi ai residenti da oltre tre anni. La causa è un cedimento del terreno sottostante, che ha portato alla creazione di un enorme buco circondato da terra sconnessa e assenza di lavori. I cittadini lamentano un senso di abbandono e paura, mentre le autorità non hanno ancora trovato una soluzione definitiva. La zona rimane isolata, con barriere di sicurezza che delimitano il vuoto. La situazione resta critica e senza miglioramenti evidenti.

"Oltre le barriere del cantiere c’è il nulla. Anzi, un buco con attorno il deserto". La descrizione risale allo scorso 23 luglio. E a distanza di 7 mesi non è cambiato nulla, "anzi è sempre peggio. Viviamo con una voragine sotto casa e non sappiamo ancora per quanto tempo. Tutto tace". Protestano i cittadini di via Calvino, a due passi da via Messina e dallo Scalo Farini: sulle ceneri dell’ex struttura ricettiva per ferrovieri Ferrotel, demolita nel 2023, dovrebbe sorgere “Torre Futura“, di 22 piani. Ma l’opera è tra i 17 progetti stoppati dopo l’esame del Gruppo di lavoro istituito dal Comune a marzo 2024 per valutare quelle operazioni che, per le loro caratteristiche, avrebbero rischiato di finire al centro delle inchieste della Procura su presunti abusi edilizi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

