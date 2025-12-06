' Loose ends' Bruce Springsteen tribute al Route 66

Sabato 6 dicembre il Route 66 presenta i Loose Ends, la tribute band che porta sul palco l’energia inconfondibile di Bruce Springsteen & The E Street Band.Dalle ballate più intense ai brani che hanno segnato la storia del rock, una serata carica di emozioni e adrenalina.Programma:– Cena dalle 19. 🔗 Leggi su Pisatoday.it