La tragedia di Gioia | Per bisogno d’amore

Gioia, insegnante di francese di 52 anni, ha perso la vita in circostanze drammatiche legate a una relazione impossibile. La causa della tragedia risiede nel suo rapporto con Alessio, un suo studente di 19 anni, noto per il suo fascino e atteggiamenti provocatori. La donna, ancora a casa con i genitori anziani, aveva una vita semplice e tranquilla. La vicenda ha sconvolto il quartiere, dove molti si chiedono come siano potute arrivare a un epilogo così tragico. La scena del crimine si trova nel suo appartamento.

Più che scandalosa, la diresti una coppia impossibile. Lei, Gioia, cinquantenne insegnante di francese in un liceo, dimessa, spenta, ancora a casa con gli anziani genitori, lui, Alessio, un suo allievo, bello, spavaldo, abituato a sedurre e a vendere il suo corpo. Eppure tra i due nasce in qualche modo un rapporto. Una storia che travolge come uno tsunami la vita quieta e ordinata di Gioia, ma che in qualche misura coinvolge anche Alessio, abituato a essere considerato solo una fonte di guadagno dalla madre (Jasmine Trinca) cassiera in un supermercato e dall'amico di lei (Francesco Colella) che non ha scrupoli a farlo prostituire.