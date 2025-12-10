La ’creatura’ tra solitudine e bisogno d’amore

Lo spettacolo ’Aspettando Dr. F’, andato in scena il 5 dicembre al Teatro Testori, esplora le emozioni profonde legate alla solitudine e al bisogno di amore. Attraverso un percorso teatrale intenso, l’opera affronta tematiche universali che coinvolgono il pubblico, offrendo una riflessione sulla condizione umana e sulle relazioni interpersonali.

Lo spettacolo ’ Aspettando Dr. F ’, andato in scena il 5 dicembre al Teatro Testori, è un’esperienza intensa che attraversa temi universali. La compagnia Alcantara Teatro, guidata dal regista Damiano Scarpa e con un cast numeroso e coinvolgente, porta sul palco una reinterpretazione del ’ Frankenstein ’ di Mary Shelley che mette al centro lo stato d’animo della creatura abbandonata dal suo creatore, che lei stessa definisce ‘padre’. Tra le tematiche principali emergono la solitudine, la mancanza di amore e il desiderio di perfezione. La creatura sottolinea di avere ricevuto un corpo ma non un’educazione emotiva; per questo si percepisce vuota, disprezzata e incapace di essere ‘all’altezza’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it