La Roma di papa Leone | Cambia sempre ma le buche restano le stesse

Papa Leone XIV ha visitato l'Aula Paolo VI il 19 febbraio, attirando circa mille sacerdoti. La sua presenza ha attirato l’attenzione su un problema che persiste: le buche nelle strade di Roma. Il papa ha commentato che la città cambia continuamente, ma le buche nelle strade sembrano rimanere sempre uguali. Durante l'incontro, ha insistito sull’importanza di mantenere le vie in sicurezza per i cittadini e i pellegrini. La discussione si è concentrata anche sulle condizioni delle strade, che spesso causano disagi e incidenti.

Battuta del Pontefice durante un incontro privato con i sacerdoti romani. Nelle prossime settimane Prevost sarà a Castro Pretorio, Quarticciolo e Ponte Mammolo Nell'Aula Paolo VI, il principale auditorium del Vaticano, papa Leone XIV il 19 febbraio ha incontrato circa un migliaio di sacerdoti. “Ogni volta che torno a Roma, in un certo senso, trovo un'altra Roma - ha confidato Robert Prevost nell'incontro privato -, le strade sono le stesse, le buche sono uguali, ma la vita delle persone è profondamente cambiata”. Una battuta che ha strappato il sorriso di molti, e magari non avrà fatto pienamente piacere al sindaco Roberto Gualtieri (e a tutti i suoi precedessori) che pure di investimenti per la manutenzione del manto stradale ne hanno fatti.🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Il ritorno di Beppe Grillo sui social: "Una politica in cui cambiano le sigle, ma le facce sono sempre le stesse" Leggi anche: ‘Buono ma non test…lo’: Federica e Valentina aprono al papà a C’è Posta per Te ma le tensioni restano SENTIAMO COS'HA DETTO OGGI PAPA LEONE XIV 03/09/2025 UDIENZA GENERALE (COMPLETO) Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Leone XIV ai preti di Roma: urgente annunciare il Vangelo. Sosteniamoci a vicenda; La visita di Papa Leone XIV alla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio; Sito Istituzionale | Papa Leone XIV celebra la messa alla Basilica del Sacro Cuore; Papa Leone XIV e la battuta ai sacerdoti: A Roma cambia tutto tranne le buche nelle strade. Tra il Papa e Roma un amore dal sapore universaleIl Papa comincia da Ostia. Cinque incontri di seguito, tra febbraio e marzo, con le comunità parrocchiali. Nello stile del pontificato: ascolto, ... avvenire.it Papa: a clero Roma, urgente rivedere modalità catechismoUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it #Roma Domenica visita pastorale di papa Leone XIV a Castro Pretorio, la #viabilità x.com Quando la gioia diventa il primo annuncio: Papa Leone e il Clero di Roma C'è qualcosa di profondo nell'idea di un padre di famiglia felice. È l'impressione che Don Stefano Sparapani e Don Marco Santarelli hanno avuto incontrando Papa Leone XIV. Non un i - facebook.com facebook