La roggia di Palma | notizie percorso e sorprese

La roggia di Palma ha attirato l’attenzione durante una conferenza-passeggiata dedicata al libro ‘Udine: le rogge nel cuore’. L’evento ha mostrato le origini storiche e i percorsi della roggia, coinvolgendo un pubblico curioso. Durante l’iniziativa, sono state svelate sorprese legate alla sua importanza per il territorio e alla sua funzione nel passato. La discussione ha permesso di scoprire dettagli inediti sulla storia di questa antica opera idraulica.

L'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Per la serie: “Appuntamenti con l'autrice”, conferenza-passeggiata (sul libro ‘Udine: le rogge nel cuore’) con breve introduzione sulla storia e percorsi delle rogge e in particolare sulla roggia di Palma. Poi la scoperta di una parte del suo percorso, con incrocio col canale Ledra. Durata 1h e 30'.🔗 Leggi su Udinetoday.it “Venne ad abitare in mezzo a noi-Percorso iconografico con santini natalizi" a Palma di MontechiaroDomenica 21 dicembre alle ore 18:30, presso l’oratorio del Santissimo Sacramento di Palma di Montechiaro, sarà inaugurata la mostra “Venne ad abitare in mezzo a noi - Percorso iconografico con santini natalizi, XV-XX secolo”. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La roggia di Palma: notizie, percorso e sorprese. Trovata morta nella roggia di Palma l'anziana scomparsaPAVIA DI UDINE È stata trovata morta nel canale della roggia di Palma, nella frazione di Risano di Pavia di Udine, Elisea Angeli, la donna di 66 anni originaria di Tarcento e residente a Cargnacco. ilgazzettino.it Ida Montanari. NEU SONG. · are you ready. Con grande orgoglio saremo presenti al nuovo spettacolo di @diegodellapalmaofficial , tutta l’agenzia e famiglia @idamontanari_ , come sempre sosterrà e seguirà questa nuova avventura con stima ed entusiamo - facebook.com facebook