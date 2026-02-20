il verde solo nei nuovi bidoni a marzo la raccolta cambia

A Jolanda di Savoia, il cambio di regole sulla raccolta rifiuti nasce dalla decisione di limitare il verde ai nuovi bidoni. A partire da marzo, la raccolta porta a porta subirà modifiche, con nuovi orari e modalità di conferimento. La scelta mira a migliorare l’efficienza del servizio e ridurre le discariche abusive. I cittadini dovranno adattarsi alle nuove disposizioni, che prevedono anche una maggiore attenzione alla differenziazione. Le modifiche coinvolgono tutte le zone del paese, per garantire un servizio più efficace.

Da marzo cambieranno alcune regole per quanto riguarda la raccolta porta a porta nel territorio comunale di Jolanda di Savoia. Da lunedì 2 marzo non sarà più possibile esporre, per la raccolta porta a porta del verde, i sacchi a rendere delle dotazioni passate, né i sacchi grigi contatore per la raccolta del rifiuto non riciclabile. Non sarà inoltre più ammessa l’esposizione di carta e cartone in contenitori di proprietà a rendere. Tutti gli utenti hanno ricevuto nei mesi scorsi gli appositi contenitori rigidi per l’erba e gli scarti vegetali, per il rifiuto non riciclabile, per la carta e il cartone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

