La lettera struggente | Caro papi quella notte è scolpita dentro di me

Oggi, durante la cerimonia per la cittadinanza onoraria al sostituto commissario Rosario Sanarico, è stato letto un messaggio emozionante dalla figlia Annavera. La ragazza ha condiviso una lettera toccante, scritta alla memoria del padre, scomparso durante un intervento di salvataggio. Nel testo, ha raccontato il forte legame che li unisce e il dolore che prova ogni giorno. La scena ha commosso tutti i presenti, che hanno ascoltato con attenzione.

Oggi 20 febbraio in villa Giovanelli Colonna a Noventa Padovana Annavera Sanarico ha dedicato una lettera al padre Rosario. Uno scritto commuovente, una preghiera, un ricordo tra speranze, illusioni e una dolorosa realtà «Ciao papi, sono passati dieci anni. Dieci anni da quel 19 febbraio che ha diviso la mia vita in un prima e un dopo. Eppure a volte mi sembra sia successo ieri. Il tempo è andato avanti, ma dentro di me quel giorno è rimasto inciso con una precisione che mi fa quasi paura. Io e te eravamo in simbiosi. Il nostro era un rapporto che andava oltre le parole. Ci bastava uno sguardo per capirci, un mezzo sorriso per dirci tutto.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

