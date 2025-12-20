‘Per favore amami per sempre’ | la lettera struggente di Vanessa Redgrave per Franco Nero a Verissimo

Nella puntata di Verissimo, Franco Nero ha condiviso con sincerità aspetti della sua vita privata e professionale, rivelando il rapporto speciale con la famiglia e i momenti più significativi della sua carriera. Un’occasione per conoscere meglio l’uomo dietro l’attore iconico del cinema italiano e internazionale. Per favore, amami per sempre’: la lettera struggente di Vanessa Redgrave per Franco Nero a Verissimo.

Franco Nero a Verissimo: il mito, l’uomo, il padre. Icona del cinema internazionale e volto simbolo del western all’italiana, Franco Nero si è raccontato nel salotto di Silvia Toffanin senza filtri, andando oltre la carriera costellata di film cult e riconoscimenti. «Il giorno più bello della mia vita è stato la nascita di mio figlio Carlo» – ha confidato l’attore, parlando del figlio avuto con Vanessa Redgrave nel 1969. Una famiglia che Nero definisce “splendida”, nonostante le prove durissime affrontate nel corso degli anni. Il figlio Carlo e la scelta del cinema dopo un incidente. Franco Nero ha raccontato un episodio decisivo nella vita del figlio Carlo: «Voleva fare il tennista, poi ha avuto un incidente a Roma. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

