Studente ucciso la psicologa | I ragazzi vivono in contesti complessi esposti a modelli aggressivi anche online

La tragica perdita di uno studente a La Spezia evidenzia l'importanza di interventi mirati per tutelare i giovani. La psicologa sottolinea come i ragazzi siano spesso esposti a contesti complessi e modelli aggressivi, anche attraverso i social media. È fondamentale che società e istituzioni sviluppino reti di supporto efficaci, basate sull’ascolto, la presenza e la presenza di figure professionali qualificate, per prevenire situazioni di rischio e favorire un ambiente più sicuro.

Studente ucciso nel Nuorese, tre ragazzi indagati - Tre giovani sono indagati a 40 giorni dall'omicidio di Gianluca Monni, lo studente di 19 anni freddato a fucilate la mattina ... tgcom24.mediaset.it

TRIS Siracusa. . Uno studente iraniano ucciso brutalmente. Frequentava la facoltà di Geofisica dell’Università di Messina. Si trovava nel suo paese natale in vista alla famiglia quando, nel corso dell’attività di repressione, è stato ucciso dalla Polizia - facebook.com facebook

Iran: oltre 12000 vittime nel grande massacro delle proteste, ucciso anche un ex studente dell’Università di Messina x.com

