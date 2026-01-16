Studente ucciso la psicologa | I ragazzi vivono in contesti complessi esposti a modelli aggressivi anche online

La tragica perdita di uno studente a La Spezia evidenzia l'importanza di interventi mirati per tutelare i giovani. La psicologa sottolinea come i ragazzi siano spesso esposti a contesti complessi e modelli aggressivi, anche attraverso i social media. È fondamentale che società e istituzioni sviluppino reti di supporto efficaci, basate sull’ascolto, la presenza e la presenza di figure professionali qualificate, per prevenire situazioni di rischio e favorire un ambiente più sicuro.

La Spezia, 16 gennaio 2026 – “La società e le istituzioni devono creare reti di protezione: ascolto, presenza e figure competenti fanno davvero la differenza”. Parole nette, che rimandano a un problema più ampio dietro l’ accoltellamento a morte  di un ragazzo di 19 anni avvenuto in un istituto di La Spezia. Come si arriva a gesti di violenza così gravi? Quale ruolo possono avere genitori, insegnanti e istituzioni nella prevenzione? Ne parliamo con la dottoressa Alessandra Bondi, psicologa esperta in adolescenza e disagio giovanile. Dottoressa, cosa ci dice dal punto di vista psicologico un gesto così violento? “Ci indica un’esplosione di disagio che non nasce all’improvviso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

