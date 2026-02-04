Investire sul futuro della città | Battaglia incontra gli studenti del Righi

Questa mattina, il sindaco Battaglia ha incontrato gli studenti del Righi nell’aula magna dell’istituto Augusto Righi. L’obiettivo era parlare di progetti per il futuro della città e ascoltare le idee dei giovani. L’atmosfera è stata positiva e i ragazzi hanno posto domande su come cambierà il loro quartiere. La discussione si è concentrata su nuove iniziative e investimenti per migliorare la vita quotidiana.

Un incontro all’insegna dell’innovazione e della progettualità quello che si è svolto nell’aula magna dell’istituto Augusto Righi. Il convegno, dal titolo “La Comunità e la Città” ha visto protagonisti gli studenti del polo tecnico-professionale Righi-Boccioni-Fermi, guidato da Anna Maria Cama.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su Battaglia Incontro Lezione speciale per gli studenti del Righi, sport e medicina: ospite il capitano del Cesena Andrea Ciofi Al liceo scientifico Righi si è svolta una lezione speciale dedicata agli studenti interessati a sport e medicina. Al via l'avviso "Occupazione donna": “Investire sulle donne significa investire sul futuro" Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Battaglia Incontro Argomenti discussi: La classe Finn investe sul futuro: nuovi programmi di sviluppo e una visione globale - Saily; Investire sulle persone per il futuro economico; Vietri di Potenza (PZ), investire sulla famiglia per costruire il futuro; Educazione finanziaria e legalità, investire sui giovani per il futuro della Calabria. Msd e Cuamm insieme con l’Africa: investire sulle donne per investire sul futuroPresentato ieri a Roma Con il futuro nel cuore il progetto di Medici con l’Africa Cuamm, con il contributo non condizionante di Msd, in Etiopia, nell’ospedale di Wolisso per ridurre la mortalità ... quotidianosanita.it Insegnare in prigione, investire sul futuro di tutti«Io credo che oggi abbiamo bisogno – tanto – di considerare che in carcere ci sono persone che devono ritrovare la loro umanità. E la scuola in carcere ha questo ruolo fondamentale, cruciale, non solo ... vita.it ROCCA PUNTA SU GAETA: QUI C’É FUTURO! “IL PORTO HA UN POTENZIALE ENORME, LA REGIONE È PRONTA A INVESTIRE”. Video: https://www.facebook.com/share/v/16zzNrFam9/ Il porto di Gaeta torna al centro della strategia di sviluppo del Lazio - facebook.com facebook Rossana Mignoli: Investire sulla famiglia significa investire sul futuro Essere presenti nei territori, significa intercettare i bisogni reali delle famiglie e accompagnarle in una fase storica segnata da profondi cambiamenti sociali, educativi e culturali consiglio.basil x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.