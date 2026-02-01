' Fiera di San Biagio' durante il tradizionale appuntamento cambia la viabilità

Durante la Fiera di San Biagio, martedì 3 febbraio, cambia la viabilità a Ferrara. In via Aldighieri, tra via Garibaldi e via Lucchesi, le auto non potranno più passare come al solito. La strada resterà chiusa per permettere lo svolgimento della tradizionale festa e gli eventi che si svolgono intorno alla chiesa di Santa Maria Nuova. La zona si riempirà di bancarelle, gente e festa, ma anche di qualche disagio per chi dovrà trovare alternative per spostarsi.

Durante la tradizionale ‘Fiera di San Biagio’, in programma martedì 3 febbraio, in via Aldighieri - nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Lucchesi - a Ferrara negli spazi intorno alla chiesa del centro storico dedicata a Santa Maria Nuova e al santo di cui si celebra la ricorrenza, cambierà la viabilità. L'area verrà occupata da veicoli e banchi commerciali ambulanti e i provvedimenti avranno efficacia dalle 8 alle 20. Via Aldighieri, tratto compreso tra via Lucchesi e via Garibaldi istituzione di divieto di circolazione per tutti i veicoli eccetto quelli dei residenti e degli autorizzati.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

