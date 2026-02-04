Venerdì e sabato sera, il Teatro Cantiere Florida ospita la prima toscana di

Cosa succede quando si preferisce l’immaginazione alla realtà? O meglio, quando un passato da dimenticare ci ha portato a pensare che "la realtà uccide, la finzione salva"? Succede che qualcuno può diventare mitomane, proprio come Audrey, la protagonista de ’La diva del Bataclan’, lo spettacolo che venerdì e sabato alle 21 arriva al Teatro Cantiere Florida per la prima toscana di un musical firmato dalla compagnia VicoQuartoMazzini. È la penna e la regia di Gabriele Paolocà e la recitazione perfetta del premio Ubu Claudia Marsicano a portare in scena il dramma delle false vittime degli attentati di Parigi di 10 anni fa, in uno spettacolo di teatro musicale che non dà niente per scontato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La diva del Bataclan. Il dramma di Audrey tra solitudine e social

