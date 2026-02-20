La Borsa e la Vita | Che cosa è davvero l' euro digitale?
La Borsa e la Vita | Che cosa è davvero l’euro digitale? La Banca Centrale Europea promuove con forza l’introduzione dell’euro digitale, spinta dalla richiesta crescente di pagamenti elettronici più sicuri. La proposta prevede che ogni cittadino possa avere un portafoglio virtuale con un limite di 3.000 euro, pronto per acquisti e trasferimenti rapidi. Questa mossa mira a modernizzare i pagamenti quotidiani e a rendere più efficiente il sistema finanziario europeo. La questione rimane al centro del dibattito pubblico.
La Bce spinge per introdurre il prima possibile l’euro digitale: ognuno di noi avrà un portafoglio virtuale dove saranno depositati fino a 3.000 euro di euro digitali. Inizia a prendere forma il nuovo Medio Oriente di Donald Trump. Ieri, a Washington, si è tenuta la riunione inaugurale del Board of Peace per Gaza. Il meeting, durato circa tre ore, è stato aperto dal presidente americano in persona, che era accompagnato da vari alti funzionari della sua amministrazione: JD Vance, Marco Rubio, Susie Wiles, Jared Kushner e Steve Witkoff. Tra i leader internazionali in sala, si annoveravano il premier ungherese, Viktor Orbán, il primo ministro qatariota, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, e il presidente argentino, Javier Milei.🔗 Leggi su Laverita.info
La Borsa del 16 febbraio, fiacca Piazza Affari che chiude a -0,03%: chiusa Wall StreetBorse europee poco mosse con Wall Street e listini cinesi chiusi. Oro e argento scendono per i tassi Usa e la nomina di Kevin Warsh alla Fed ... quifinanza.it
Mediobanca sarà fusa in Mps e lascerà la Borsa, ma non la quota in GeneraliDopo 70 anni la creatura di Cuccia esce dal listino. Passa unanime la linea dell’ad Lovaglio dopo la mediazione del presidente Maione. Domani altro cda per ... repubblica.it
