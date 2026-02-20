Juventus | nuova maglia 2025 26

La Juventus ha presentato oggi la nuova maglia per la stagione 202526, in risposta alle recenti sconfitte europee contro il Galatasaray e alla pressione per mantenere il quarto posto in Serie A. La scelta di aggiornare il look della squadra mira a rafforzare il legame con i tifosi e a dare un’immagine fresca prima delle partite cruciali. La divisa presenta dettagli retrò e colori vivaci, pensati per richiamare la storia del club. La nuova maglia sarà disponibile nei negozi ufficiali a partire dalla prossima settimana.

