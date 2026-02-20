La Juventus ha presentato ufficialmente la quarta maglia per la stagione 202526, a causa del desiderio di rinnovare il look della squadra. La nuova divisa combina dettagli storici con un design moderno, puntando a stupire i tifosi. La maglia si distingue per un motivo grafico ispirato ai colori della città e presenta materiali innovativi per migliorare le prestazioni. La squadra indosserà questa maglia per la prima volta contro il Como, segnando l’inizio di una nuova avventura stilistica. I tifosi attendono con curiosità questo debutto.

una nuova pagina stilistica si apre per la juventus: una quarta maglia capace di fondere memoria storica e innovazione contemporanea, pronta a raccontarsi sia sul campo sia in chiave lifestyle. l’annuncio ufficiale pone l’accento su una direzione condivisa tra tradizione e visione, con una reinterpretazione della grafica iconica e un equilibrio tra comfort, carattere e identità. il progetto nasce dalla collaborazione tra juventus, adidas e studio sgura, mettendo al centro una rivisitazione delle strisce classiche. il design resta fedele ai colori bianco e nero, ma si allinea a una lettura contemporanea che coniuga semplicità formale e impatto visivo.🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Juventus 2025/26: ufficiale la quarta maglia, debutto contro il Como

