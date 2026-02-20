juventus chiesta la grazia per kalulu dalla squalifica

La Juventus ha avanzato una richiesta di grazia alla FIGC per ridurre la squalifica di Pierre Kalulu, che aveva ricevuto un cartellino rosso nel derby contro l’Inter. La società spera di ottenere il permesso di reintegrare il difensore per la prossima partita, considerando il ruolo chiave che occupa in squadra. La decisione della FIGC arriverà nei prossimi giorni, mentre i tifosi attendono una risposta ufficiale.

