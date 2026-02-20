juventus chiede la riammissione di kalulu per la sfida contro il como

La Juventus ha richiesto la riammissione di Kalulu per la partita contro il Como, motivando la richiesta con il suo ruolo chiave nella difesa. La società ha presentato un'istanza ufficiale, sostenendo che il giocatore potrebbe portare un contributo importante in campo. La decisione finale dipenderà dagli organi competenti, che valuteranno se consentire o meno la sua presenza. La questione ha suscitato attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

Nel contesto della Juventus, la questione legata a Kalulu ha assunto rilievo tra decisioni disciplinari e contenziosi sportivi, influenzando anche la gestione del reparto difensivo in una fase cruciale della stagione. L’episodio ha coinvolto la sfida con l’Inter e si è trascinato nelle aule della giustizia sportiva, capovolgendo l’attenzione dall’impegno di campo a quello delle procedure interne. Kalulu è stato espulso tra polemiche durante la gara contro l’Inter, nel contesto del Derby d’Italia. La Corte Sportiva d’Appello ha respinto il ricorso presentato dalla Juventus e ha confermato la sanzione, complicando i piani della squadra in una fase delicata.🔗 Leggi su Mondosport24.com

