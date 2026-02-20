Jorge Jiménez condivide le prime tavole del nuovo crossover Superman Spider-Man e sono bellissime

Jorge Jiménez ha svelato le prime tavole del nuovo crossover tra Superman e Spider-Man, creando grande attesa tra i fan. La pubblicazione arriverà negli Stati Uniti il 25 marzo 2026, a cinquant'anni dal primo incontro tra i due eroi, avvenuto tra le pagine di un fumetto d’epoca. Le immagini mostrano scene dettagliate e dinamiche tra i due supereroi, che si preparano a condividere nuove avventure. La pubblicazione promette di sorprendere gli appassionati di entrambi i personaggi.

L'albo arriverà sul mercato americano il 25 marzo 2026, esattamente 50 anni dopo il primo incontro tra l'Azzurrone e l'Amichevole Ragnetto di quartiere. Il nuovo incontro tra DC Comics e Marvel Comics comincia a prendere una forma concreta. A offrirci un primo sguardo a questo evento editoriale è stato il disegnatore Jorge Jimenez, che sui propri canali social ha condiviso alcune immagini in anteprima di SupermanSpider-Man #1, albo che arriverà sul mercato americano il 25 marzo 2026 – esattamente 50 anni dopo il primo incontro tra l'Azzurrone e l'Amichevole Ragnetto di quartiere. Le tavole rivelano subito l'impostazione scelta per il progetto: in una sequenza particolarmente significativa vediamo Clark Kent e Peter Parker mentre indossano i rispettivi costumi.