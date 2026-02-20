JLiSA analizzatore del software sviluppato dall' Università di Parma è sul podio mondiale

JLiSA, un analizzatore di software realizzato dall’Università di Parma e dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha conquistato il terzo posto alla competizione internazionale SV-COMP. La vittoria dimostra la crescita del team di ricerca e la qualità del progetto. Durante la gara, JLiSA ha analizzato con precisione diversi programmi complessi, evidenziando le sue capacità. La premiazione si è svolta in un evento dedicato ai migliori strumenti di verifica automatica.

Medaglia di bronzo nella track Java di SV-COMP, la maggiore competizione mondiale del settore, alla prima partecipazione JLiSA, un analizzatore del software sviluppato dall'Università di Parma e dall'Università Ca' Foscari di Venezia, ha ottenuto la medaglia di bronzo nella track Java di SV-COMP, la maggiore competizione mondiale del settore. Un risultato eccezionale, frutto di un lavoro iniziato 6 anni fa all'Università Ca' Foscari e ora svolto in collaborazione con l'Università di Parma. Nel team per Unipr Vincenzo Arceri, ricercatore di Informatica al Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche, e Filippo Bianchi, studente del corso di laurea magistrale in Scienze Informatiche, e per Ca’ Foscari il gruppo Software and System Verification (SSV), guidato dai docenti Agostino Cortesi e Pietro Ferrara, in particolare con i ricercatori Luca Negrini e Luca Olivieri e i dottorandi Giacomo Zanatta e Teodors Lisovenko.🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: La National Security Agency Usa sceglie un sistema di verifica software targato Università di Parma e Ca’ Foscari Leggi anche: Milano sul podio mondiale… degli utenti di OnlyFans