Milano sul podio mondiale… degli utenti di OnlyFans
La Milano dei record ne ha appena centrato uno davvero insolito: secondo una ricerca internazionale, il capoluogo lombardo è terzo al mondo per soldi spesi su OnlyFans nel 2025. Ma facciamo un passo indietro: cos’è OnlyFans? È una piattaforma online dove i creatori di contenuti – di ogni tipo – possono far pagare un abbonamento . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
