Jagiellonia Fiorentina 0-1 LIVE | la sblocca Ranieri!
Ranieri ha deciso la partita tra Jagiellonia e Fiorentina, segnando il solo gol del match. La squadra italiana ha conquistato una vittoria importante in Polonia, grazie a un tiro preciso al 75’. La Jagiellonia ha tentato di reagire, ma senza riuscire a segnare. La Fiorentina mantiene così un vantaggio che potrebbe risultare decisivo nel ritorno. La sfida tra le due squadre si è conclusa con il risultato di 1-0, alimentando le speranze dei viola di passare il turno. La prossima partita si giocherà tra una settimana.
Cremonese, Luperto si presenta: «Felice di essere qui. Ha inciso la presenza di mister Nicola, ho parlato tanto con lui» Calciomercato Juve, quel bianconero è pronto a lasciare Torino? Fissato il prezzo per la cessione! Contatti con il Lione De Sciglio, salta il trasferimento allo Hradec Králové. La motivazione è clamorosa, ecco cosa è successo Cassano non ha dubbi: «Bodo? Sono convinto che è stata la peggior partita dell’Inter di Chivu. Freddo? Un alibi» Marelli sicuro: «Squalifica Allegri? Non si poteva far altro essendo fuori dalla sua area tecnica. Su Fabregas.» Infortunio Boloca, intervento riuscito per il calciatore del Sassuolo! Le sue condizioni e il recupero Benfica presentato un reclamo formale alla UEFA! L’accusa è molto pesante: c’entra il Real Madrid. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Jagiellonia Fiorentina 0-0 LIVE: inizia la ripresa!La partita tra Jagiellonia e Fiorentina si è conclusa senza reti, dopo che il match d’andata dei playoff di Conference League ha visto entrambe le squadre impegnate a difendersi.
Leggi anche: Fiorentina Udinese LIVE 1-0: Mandragora! Su calcio di punizione, la sblocca la FiorentinaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Jagiellonia-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Jagiellonia Fiorentina, il risultato in diretta live dei playoff di Conference League; Jagiellonia-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Conference; Jagiellonia-Fiorentina: probabili formazioni, quando e dove vederla.
Jagiellonia-Fiorentina 0-1, Ranieri firma il vantaggio di testa!La Fiorentina passa in vantaggio contro lo Jiagiellonia: Luca Ranieri firma l’1-0. Pennellata di Jacopo Fazzini in area di rigore, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, e incornata ... firenzeviola.it
Playoff. Conference, ora Jagiellonia-Fiorentina. Europa League, Bologna 1-0 in casa del BrannConference. Dopo 45 minuti fermi sul pari Jagiellonia-Fiorentina Primo tempo non emozionante. Con i padroni di casa del Jagiellonia che hanno macinato tantissimo possesso palla, ma senza mai poi diven ... msn.com
#Jagiellonia 0-1 #Fiorentina : Luca Ranieri! #JagielloniaFiorentina #JAGFIO #Calcio #UECL x.com
Termina senza reti il primo tempo di Jagiellonia-Fiorentina: meglio i polacchi sotto il profilo del possesso palla, anche se la miglior occasione l'ha avuta la Fiorentina nel finale. Segui e commenta la diretta del match ---> https://cityne.ws/oXg95 facebook